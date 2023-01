Em busca de meio-campistas, Inter examina a contratação do volante Cuéllar, ex-Flamengo

O Inter negocia com os colombianos Juan Quintero e Gustavo Cuéllar, meia-atacante e volante, respectivamente. Após observar o volante Gregore, do Inter Miami, e ter encontrado barreiras no negócio, o Colorado parece ter mudado de alvo para reforçar seu meio-campo.

Cuéllar é a nova opção. Ele é um jogador experiente e que teve grande passagem pelo Flamengo, entre 2016 e 2019, onde ganhou o apelido de "Pitbull". Atualmente atua pelo Al-Hilal, do Campeonato Saudita. O volante de 30 anos tem características de marcação e capacidade para iniciar jogadas a partir da defesa.

O jogador foi uma indicação do técnico Mano Menezes. Entretanto, o atleta está em situação dificultada pelo Trasnfer Ban imposto pela Fifa ao time árabe. O Transfer Ban é uma punição aplicada quando um clube deixa de pagar dívidas internacionais. Com isso, a sanção impede que o Al-Hilal registre novos jogadores, o que faz com que a instituição se negue a dispensar ou negociar os atletas do elenco até que a decisão seja revertida. Portanto, o Inter deve fazer proposta por Cuéllar nos próximos dias e espera a retirada da punição.

Já o meio-campista Quintero não possui esse problema, pois está livre no mercado após fim de contrato com o River Plate, da Argentina. Ele pertence ao Shenzen FC, da China, mas não volta para o país em 2023. O meio-campista de 29 anos tem qualidade na bola parada, bate faltas, pênaltis e escanteios, e tem boa visão de jogo em lançamentos longos.

O colombiano pode jogar como meia de ligação ou meia-atacante devido a qualidade de seus passes. Além do Colorado, o Flamengo também busca a contratação do colombiano. Em caso de sucesso nas tentativas, o time poderia montar um meio de campo com Cuéllar, Quintero e De Pena.

Além disso, o Inter se despediu antecipadamente do zagueiro Kaique Rocha, de 21 anos. O atleta teve encerrado seu vínculo de empréstimo com o Colorado, que não teve interesse em comprar seu passe por cerca de € 800 mil (R$ 4,6 milhões), junto a Sampdoria, da Itália.