Presidente da Fifa quer estádios com nome de Pelé em todo o mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que pedirá a todos os países-membros da entidade que batizem pelo menos um estádio em cada país com o nome de Pelé em homenagem ao Rei do Futebol, que morreu na quinta-feira passada.

"Vamos homenagear o Rei como ele merece. Por esse motivo, pedimos um minuto de silêncio em todos os estádios e agora também vamos pedir a todas as federações no mundo inteiro que batizem um estádio de cada país com o nome de Pelé, porque os jovens têm que saber e lembrar quem ele era".

O dirigente foi uma das primeiras autoridades a chegar ao velório de Pelé na Vila Belmiro, em Santos. Ele desceu de uma van junto do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Os portões da Vila Belmiro, palco de 210 jogos de Pelé em sua extraordinária carreira, foram abertos ao público às 10h.

"Pelé é eterno, é um ícone mundial do futebol. Ele foi o primeiro a fazer tantas coisas que 99% dos jogadores sonham em fazer e o 1% somente fez depois dele", enalteceu Infantino, que deixou o estádio pouco depois das 13h.