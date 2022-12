Bitello se destacou quando o Tricolor mais precisava, na Série B

João Paulo Bitello foi um dos jogadores mais importantes na campanha do Grêmio na Série B de 2022. O volante oriundo da base assumiu uma posição de destaque no time, foi criador de jogadas, assistente e até mesmo artilheiro. Durante o ano, Bitello anotou dez gols e deu três assistências em 48 partidas disputadas, sendo um dos atletas mais acionados na temporada. Na segunda divisão, atuou como maestro criativo do time em momentos críticos. Mesmo jovem, ele suportou o peso da responsabilidade e a cobrança da torcida, e deu resposta em campo.

O técnico Roger Machado insistia que o atleta não era volante, mas meio-campista pelas características relacionadas à criatividade e mobilidade. Além de importante na ascensão do Tricolor à Série A, Bitello foi crucial na campanha do Estadual, marcando gol em Grenal e auxiliando o time na conquista do título em seu pior momento recente, e, por isso, aos 22 anos, recebeu o prêmio de "Craque do Gauchão".

Sempre que uma grande equipe brasileira é rebaixada, novos jogadores surgem e tomam a responsabilidade do grupo para si. Bitello foi esse personagem, titular em 32 partidas das 36 da Série B, ele auxiliou tanto defensiva, como ofensivamente. Apesar de Villasanti ser um pilar no meio-campo, foi o jovem que comandou as ações de ataque da equipe.

Avaliado em € 1,3 milhão (R$ 7,2 milhões), Bitello recebeu sondagens de times da Major League Soccer (MLS) e da Europa neste fim de ano. Informações dão conta de que ele possa ser negociado nesta janela de transferência, pois é um ativo do clube e pode render valores relevantes. Apesar disso, não há indícios de propostas oficiais pelo volante e o Grêmio espera a movimentação dos times interessados, já que gostaria de vender alguns atletas para lidar com contas adquiridas na Série B. O contrato de Bitello vai até o fim de 2025.

Em relação ao centroavante Luis Suárez, o Grêmio enviará médicos para a avaliação física e realização de exames no atleta, em uma clínica, em Montevidéu, no Uruguai. Além disso, os advogados do clube estão de plantão para concluir os trâmites legais para finalizar o negócio.