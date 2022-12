Joshua, filho de Pelé, chega ao hospital para encontrar a família

Joshua Arantes do Nascimento, 26, chegou neste domingo (25) ao Hospital Israelita Albert Einstien, em São Paulo, para passar o Natal com sua família. O Rei está internado no local desde 29 de novembro, quando foi reavaliar seu tratamento para combater um câncer no cólon.

Kely Nascimento, filha de Pelé, registrou a chegada do irmão em seu Instagram. "Chegou mais um", escreveu ela. No sábado (24) o ex-goleiro e atual técnico do Londrina Edinho também veio à capital paulista para passar a data junto com sua família.

Kely, que também mora nos EUA, chegou ao Brasil no início do mês e tem postado vários registros de membros da família e do Rei no Einstein. Além de Edinho e Joshua, Flávia e Gemima, também filhas do Rei, estão no local, além da esposa, Márcia Aoki, e das netas Sophia e Celeste.

Internado há quase um mês, Pelé teve uma piora em seu quadro clínico na última quarta-feira (21), de acordo com boletim divulgado pelo hospital. O Rei está em cuidados paliativos desde o início do mês, já que não responde mais à quimioterapia.