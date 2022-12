Em estado de saúde delicado, Pelé passa o Natal ao lado dos filhos

A situação de saúde de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é crítica. Ele está anestesiado devido a tratamento paliativo. O câncer de colón avançou e o quadro é extremamente delicado. O Rei do Futebol segue internado em São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein, que não divulgará boletim médico sobre o caso. O ex-atleta chegou à instituição de saúde no dia 29 de novembro para reavaliação do tratamento quimioterápico e procedimento relacionado a uma infecção respiratória.

Filhos e familiares passaram o Natal no quarto do eterno camisa 10. Apesar dos boatos nas redes sociais, a condição exata de Pelé é desconhecida, mas há atenção especial para "disfunções renal e cardíaca". Em foto divulgada pela família no quarto da instituição, publicada na madrugada de ontem, a filha Kely Nascimento escreveu na legenda: "Quase todos. Feliz Natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do Natal. Agradecemos a todos vocês por todo amor e luz que encaminham". Os filhos Kely, Edinho, Celeste, Joshua, Flávia e Gemima estão acompanhando o estado de Pelé.

Anteriormente, no sábado, véspera do Natal, Edinho postou uma foto de mãos dadas com o pai em suas redes sociais com a legenda: "Pai, a minha força é a sua força". Pelé é o único jogador da história do futebel mundial a ganhar três Copas do Mundo como atleta (1958, 1962 e 1970), foi campeão do Mundial com apenas 17 anos e chegou à marca de 1.282 gols na carreira (767 oficiais, segundo a Fifa). Além de ser uma lenda do futebol, Edson Arantes deu relevância ao Brasil em aspecto global.

Pelé jogou quase toda a vida pelo Santos, de São Paulo, time pelo qual marcou 1.091 gols, e foi bicampeão da Libertadores e do Mundo (1962 e 1963) . Por isso, na temporada 2023, o Peixe jogará com uma coroa sobre o escudo no uniforme, em homenagem ao Rei do Futebol.