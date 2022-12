No dia da saída de Edenílson, Inter intensifica busca por volantes

No dia em que Edenílson foi oficializado como jogador do Atlético-MG, o Inter segue na busca de jogadores para atuar no meio-campo. O técnico Mano Menezes quer um marcador de ofício para dar solidez defensiva ao time. Com a lesão grave de Gabriel, que terá longo período de recuperação, e a perda do volante Lucas Romero para o León, do México, o Colorado passou a buscar outras opções para a meia cancha. Apesar de ter Johnny no elenco, o jogador não é visto como um volante "camisa 5 de função", e, por isso, o clube busca um marcador.

O primeiro nome especulado é o de Gregore, volante de 28 anos, do Inter Miami C.F., que jogou com Mano Menezes no Bahia. A proposta colorada teria sido um empréstimo com passe fixado para futura compra, mas a negociação com o time da Major League Soccer (MLS) segue estagnada. Ele participou de 33 jogos pelo time norte-americano e deu duas assistências.

O segundo nome procurado é o de Wellington Martins, volante do Fluminense, que já atuoou no Inter. O time gaúcho sondou o jogador de 28 anos, mas ainda não realizou uma proposta oficial. Em caso de dificuldades nos negócios citados, Caio Vinicius, de 23 anos, do Fluminense, é um plano alternativo. Caio estava emprestado ao Atlético-GO, onde marcou três gols em dez jogos no Campeonato Goiano.

Nesta quinta-feira, o Inter encerrou o primeiro período da pré-temporada, visando às competições de 2023. Após quatro dias de atividades intensas, o grupo deixa o eco resort Vila Ventura, em Viamão. Os jogadores terão dez dias de descanso e se reapresentam no dia 2 de janeiro, no CT Parque Gigante. Novos nomes podem ser apresentados durante o período de recesso.