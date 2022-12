Carballo afirma que escolheu o Grêmio por ser um time grande

Antes mesmo da apresentação oficial pelo Grêmio, o uruguaio Felipe Carballo já realizou um trabalho físico ao lado do também recém-chegado Gustavinho. O meio-campista de 26 anos chega com o cartaz em alta após uma boa passagem pelo Nacional, do Uruguai. A última partida disputada pelo volante foi no dia 30 de outubro, pelo Campeonato Uruguaio.

Revelado pelo clube em 2016, Carballo teve também uma passagem pelo Sevilla B, da Espanha. Em 2019, retornou ao Nacional onde iniciou a carreira e, na temporada passada, foi eleito o melhor jogador da competição, com oito gols marcados em 35 jogos.

Como o Tricolor só terá mais um dia de atividade, já que o grupo será dispensado após o treino desta quinta-feira e retornará em janeiro, após o período de festas, Carballo terá um período maior de pré-temporada para o condicionamento físico.

Questionado sobre qual motivo o levou a escolher o Grêmio, o jogador respondeu: "Me chamou atenção por ser um clube grande e pela história que tem. Venho do Nacional que é uma equipe acostumada a ganhar, então, isso foi o mais determinante, uma equipe com história e que ganha muito", justificou.

Nesta quarta-feira, o vice-presidente de futebol, Paulo Caleffi, confirmou que a direção terá um encontro com Luis Suárez e seus representantes para analisar um projeto para contar com o atacante na próxima temporada. Carballo atuou com o camisa 9 no Nacional neste ano, antes do Mundial do Catar.

Perguntado sobre se falou com Luisito sobre a vinda para o Tricolor, o volante disse que "não, pois crê que são questões pessoais dele". Quem já está em Porto Alegre e deve ser anunciado antes da parada para as festas de final de ano é o argentino Franco Cristaldo. Nesta quarta-feira, ele realizou exames médicos no CT Luiz Carvalho para assinar com o Tricolor.

O meio-campista de 26 anos foi adquirido junto ao Huracán e vem para suprir a carência de jogadores no setor criativo. Neste ano, Cristaldo disputou 42 jogos, marcou 17 gols e deu oito assistências. O argentino é o sétimo reforço nesse processo de reformulação do elenco gremista.

Já chegaram o lateral-esquerdo Reinaldo, o zagueiro Bruno Uvini, os meio-campistas Pepê e Carballo, o meia-atacante Gustavinho e o atacante Everton Galdino.