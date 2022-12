Apenas oito seleções venceram a Copa do Mundo desde 1930

Mais uma Copa do Mundo chegou ao fim no domingo e, depois de 36 anos de espera, 120 minutos e uma disputa de pênaltis, a Argentina conquistou sua terceira estrela contra a França, defensora do título, no estádio Lusail, no Catar. Lionel Messi, que não era nascido quando Maradona ganhou o segundo Mundial da Alviceleste, repetiu o feito de seu ídolo. Esse é o terceiro título do país, que também levantou o troféu em 1978 e 1986.

O ranking de maiores campeões é liderado pelo Brasil, com 5 títulos, seguido por Alemanha e Itália, ambas com 4, e agora por Argentina, com 3. A França tem 2, assim como o Uruguai, enquanto Espanha e Inglaterra têm 1 cada.