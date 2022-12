O León do México entrou no meio da negociação do Inter com o Independiente, de Avellaneda, e o meio-campista Lucas Romero não virá mais para o Inter. O negócio estava bem adiantado, tanto que o clube argentino aguardava algum dirigente colorado para fechar a transação. No entanto, os mexicanos ofereceram mais e o volante deve atuar na liga mexicana a partir do próximo ano.

Romero era visto como substituto para o meio-campo colorado, com a transferência de Edenílson para o Atlético-MG, que deve ser confirmada nos próximos dias. Nesta terça-feira (20), os clubes realizaram as últimas trocas de papéis e o anúncio por parte do Galo será feito em breve. Neste cenário, Romero chegaria para ser titular no setor, com o aval do técnico Mano Menezes, com quem já atuou no Cruzeiro.

Só que o empresário do atleta, Cristian Bragarnick, parece estar fazendo um leilão. As tratativas do Independiente com o Inter apontavam para um negócio parcelado na casa dos US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 milhões). O León surgiu com R$ 4,2 milhões à vista e o jogador irá atuar na Liga do México.

Vivendo um péssimo momento financeiro, o clube argentino não pensou duas vezes ao aceitar a proposta mais atrativa, além do que, Romero é um dos salários mais altos do elenco argentino. Agora, resta ao departamento de futebol colorado ir em busca de outra peça para o meio-campo.

Enquanto isso, nesta terça-feira, Mano comandou a segunda atividade no eco resort Vila Ventura, em Viamão. Desta vez, apenas a primeira parte foi aberta para imagens à imprensa. O restante do trabalho foi fechado e contou com a presença do presidente Alessandro Barcellos. Antes de ir a campo, os atletas realizaram atividades na academia do hotel. Os jogadores Mário Fernandes, Johnny, e os jovens Felipe e Lucca não foram a campo, permanecendo apenas na academia.

A tarde de terça-feira foi de folga para esses atletas, que retomam os trabalhos em dois turnos nesta quarta-feira, penúltimo dia de atividades em Viamão.