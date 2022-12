Sem atuar desde 2021, Bruno Uvini busca retomar a carreira no Grêmio

Antes do treinamento desta segunda-feira (19), o Grêmio apresentou dois novos atletas que já estão trabalhando sob os olhares do técnico Renato Portaluppi. O zagueiro Bruno Uvini, de 31 anos, e o atacante Everton Galdino não deixam de ser apostas da direção para a próxima temporada.

O defensor é o mais conhecido das duas contratações. Sem atuar desde outubro de 2021, Uvini vê no Grêmio uma chance de retomada da carreira. Ele mesmo afirmou que sua chegada a Porto Alegre é "a grande chance da minha vida". Atualmente, estava no futebol japonês, no Tokyo FC. Por lá, não aceitou uma redução no tempo de contrato, foi afastado e não jogou mais. Foram apenas oito partidas.

Uvini foi revelado pelo São Paulo e tido como uma grande promessa no Morumbi. Foi campeão Mundial sub-20 pela seleção brasileira e se transferiu para o futebol italiano, onde vestiu a camisa do Napoli. "Encaro essa oportunidade como a da minha vida. É o momento do clube de reconstrução. Tiveram que passar por desafios recentes. Acho que posso ajudar em muitas coisas", projetou.

Já Galdino é literalmente uma grande promessa. Vindo por empréstimo junto ao Tombense, onde enfrentou o Tricolor na Série B, o atacante de 25 anos chega como opção para os lados. Ele ficou famoso por ter marcado um belo gol do meio de campo contra o Sport. O feito aconteceu na segunda divisão deste ano.

De ótimo humor e extremamente motivado pela oportunidade que está recebendo, Galdino garante que pode surpreender. Questionado sobre onde gosta de atuar e suas características, ele disparou: "Sou um meia de origem, mas jogo pela extrema e como falso nove também. A canhotinha de fora da área pode dar muitas alegrias ao torcedor gremista", prometeu, em meio a muitos sorrisos.

Nesta segunda-feira, também desembarcou em Porto Alegre o meio-campista Felipe Carballo. O uruguaio de 26 anos, do Nacional, do Uruguai, chega para definir os últimos detalhes de sua negociação, e assinar com o Grêmio por quatro temporadas.