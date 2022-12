Zagueiro David Luiz renova com o Flamengo até o final de 2023

Considerado um dos principais líderes do elenco do Flamengo e titular nas campanhas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, o zagueiro David Luiz renovou seu contrato com o time rubro-negro até 31 de dezembro de 2023.

O defensor de 35 anos já havia manifestado o interesse de permanecer no clube e o acordo não era visto como dos mais complicados. Após o acerto de pequenos detalhes, o vínculo foi estendido sem maiores problemas.

Com um currículo de peso, tendo passado por clubes expressivos da Europa, David Luiz é visto internamente não só como um zagueiro de grande técnica como uma peça importante no vestiário rubro-negro. De perfil orientador e disciplinado, ele é apontado como uma figura fundamental, por exemplo, para a guinada profissional dada pelo lateral direito Rodinei e o atacante Pedro.

Com Rodinei, por exemplo, David Luiz o convenceu a cuidar mais do corpo e a realizar treinamentos físicos também fora do clube, em atividades que acabaram acontecendo na residência do zagueiro, no Rio de Janeiro. Com Pedro, indiciou seu coach tático para dar orientações de posicionamento, jogadas, entre outros fundamentos. Ao fim da temporada, Pedro foi convocado para a Copa do Mundo do Catar e Rodinei chegou a integrar a lista dos pré-convocados de Tite para a seleção brasileira.

Pelo Flamengo, David Luiz tem somente 57 jogos e uma assistência. O sonhado gol, porém, ainda não saiu com a camisa rubro-negra.