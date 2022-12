Com 'saudade de jogar', Mário Fernandes é apresentado no Colorado

O segundo dia da pré-temporada do Inter foi marcado pela apresentação do lateral-direito Mário Fernandes. O jogador de 32 anos vem por empréstimo junto aos russos do CSKA, com vínculo até o final de 2023. Conhecido pela personalidade forte em sua passagem pelo rival colorado, ele disse que é outra pessoa e que Deus transformou sua vida.

Vindo da base do São Caetano, Mário Fernandes ganhou destaque no Grêmio. Na apresentação, o atleta foi questionado sobre as polêmicas que se envolveu quando morou em Porto Alegre, até mesmo rejeitando uma convocação para a seleção brasileira. "Você pode falar com qualquer pessoa da Rússia e vão falar bem do meu comportamento", garantiu.

Além do Inter, o próprio Grêmio e outros clubes do Brasil, procuraram o jogador para contratá-lo. Para justificar a escolha pelo Inter, Mário foi direto: "O Inter me apresentou um grande projeto. Falei com o William, o presidente, o Mano. Fiquei muito feliz e isso me ajudou a escolher o Inter", disse. Ele reforçou ainda que a parte financeira não pesou na sua decisão.

O último jogo de Mário foi no dia 21 de maio, na goleada do CSKA por 4 a 0 sobre o Rostov, pelo Campeonato Russo. Ele marcou um gol e ainda deu uma assistência. Dias antes, Mário havia anunciado que daria uma pausa na carreira, para acompanhar o nascimento da filha no Brasil.

Agora, o lateral, que pode atuar ainda como zagueiro ou até mesmo meio-campista, disse que era a hora de voltar aos gramados. "Treinei por um período. Estou preparado para voltar. Falei com a esposa e com o meu empresário. Estava fazendo falta já", confidenciou.

Depois de dois dias de exames e avaliações físicas, nesta sexta-feira o Colorado fará a apresentação oficial do elenco para a pré-temporada. Após ficarem separados por grupos, o planejamento prevê que os atletas irão a campo. As novidades, além de Mário Fernandes, são dois jovens: o zagueiro Felipe e o centroavante Lucca, promovidos do time sub-20.

Nos próximos dias deve ser confirmada a ida do volante Edenílson para o Atlético-MG. As duas direções confirmam a negociação e o camisa 8 deverá ser comandado por Eduardo Coudet, que foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira no Galo.