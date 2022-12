Grêmio confirma que Lucas Leiva ficará afastado de dois a três meses

O futuro de Lucas Leiva será longe dos gramados nos próximos dois ou três meses. Nesta quinta-feira (15), a direção do Grêmio informou que a avaliação realizada pelos cardiologistas indicou que o volante de 35 anos deve "se manter afastado das atividades físicas de alto rendimento por um período de dois a três meses".

Tecnicamente, o diagnóstico indica uma acinesia, o que impede o funcionamento correto da musculatura do coração. Sem a articulação adequada do órgão, o sangue não é bombeado da maneira necessária para abastecer o corpo. O problema foi constatado durante os exames preliminares após a reapresentação do elenco para a pré-temporada. O clube não divulgou, até então, alguma indicação de tratamento. A partir de agora, Lucas Leiva será monitorado diariamente pelos cardiologistas do departamento médico tricolor.

Ainda nesta quinta-feira, o meio-campista Pepê foi apresentado como novo reforço até dezembro de 2025. Contratado junto ao Cuiabá, o jogador de 23 anos assinou vínculo por duas temporadas. O jogador recebeu a camisa com o número 23 do vice-presidente de futebol gremista, Paulo Caleffi.

"Sempre tive desejo de trabalhar com Renato, faz parte da decisão de vir para cá. Falam que é muito bom, e agora estou tendo essa oportunidade", comemorou o jogador que apareceu para o futebol no Flamengo.

"Estou aqui para ajudar o Grêmio em qualquer posição. Sou um segundo volante, mas também posso jogar mais como primeiro. Ou também jogar mais avançado. Vou lutar para ser titular, mas com respeito aos meus companheiros e em busca do que é melhor para o Grêmio", acrescentou.