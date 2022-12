Final no Catar vai coroar um novo tricampeão mundial

Folhapress

Sairá da Copa do Mundo de 2022 um tricampeão. Argentina e França, com dois títulos cada uma, vão duelar no próximo domingo (18), em Lusail, para levantar o cobiçado troféu no Catar. Quem triunfar passará a ser, sozinho, o quarto colocado na lista dos maiores vencedores do torneio. A relação tem a liderança do Brasil, pentacampeão, seguido por Itália e Alemanha, tetra.