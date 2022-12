Técnico da França detalha estratégia para segurar Messi na final de domingo

Em entrevista após a classificação para a final, conquistada com vitória de 2 a 0 sobre o Marrocos, o técnico Didier Deschamps, técnico da França no título de 2018, admitiu que há um plano para tentar conter Lionel Messi na grande decisão. "Nosso plano anti-Messi consiste em limitar sua influência em campo a favor da Argentina", afirmou.

Deschamps elogiou o camisa 10 e chegou a fazer uma análise sobre a diferença de função do craque argentino nas duas Copas. "Messi tem sido incrível desde o começo da Copa do Mundo. Quatro anos atrás, ele atuou como um centroavante contra nós. Agora ele está dividindo o ataque com um homem de referência, tendo mais liberdade para receber a bola e fazer as jogadas que sabe fazer", pontuou.

Em 2018, em um dos melhores jogos da Copa da Rússia (senão o melhor), a França venceu a Argentina por 4 a 3. Mbappé deu show, com dois gols naquela ocasião, enquanto Messi, apesar de não ter balançado as redes, participou com duas assistências.