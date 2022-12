França x Marrocos: confira horário, onde assistir, escalações e arbitragem

França e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h, para decidir que irá à grande final da Copa do Mundo 2022 para enfrentar a Argentina, no domingo (18), e tentar levar o troféu para casa. A semifinal será disputada no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar.

Primeira seleção africana a chegar nas semifinais de uma Copa do Mundo, o Marrocos já fez história e busca surpreender ainda mais. Com uma geração de jogadores talentosos, em que muitos atuam em grandes clubes da Europa, os marroquinos chegam embalados pelas vitórias contra os favoritos Portugal (nas quartas) e Espanha (nas oitavas). Os africanos já dominaram a Península Ibérica, e agora tentam avançar ainda mais pelo Velho Continente, e derrotar a atual campeã do mundo França.

Se falarmos dos destaques de Marrocos, podemos citar o goleiro Bono, o lateral Hakimi, os meio-campistas Ziyech e Amrabat, mas a verdade é que a grande virtude da seleção africana é o jogo coletivo, com contra-ataques mortais e muita sinergia entre os jogadores, comandados pelo treinador Walid Regragui.

Já a França chega como franca favorita. Apesar de muitos desfalques por lesão - como o melhor do mundo Karim Benzema -, os europeus transbordam talento individual. A velocidade de Mbappé, o jogo inteligente de Griezmann, a consistência do jovem volante Tchouaméni, além da experiência do goleiro e capitão Lloris e do atacante Giroud não deixam nada a desejar.

Os franceses buscam encaixar seu jogo contra Marrocos, e evitar os ferozes contra-ataques dos africanos. Didier Deschamps, treinador da França, arma um time para não ser surpreendido pela já histórica seleção marroquina. Variando entre momentos de posse de bola e outros de marcação e cautela, o que não falta à França são possibilidades de botar a bola na rede.

SERVIÇO:

Onde assistir: TV Globo, Sportv e Cazé TV (YouTube)

Escalação França: Lloris, Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé.

Escalação Marrocos: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saïss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.

Data: quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt, Al Khor, no Catar

Arbitragem: Cesar Ramos (árbitro), Alberto Morín e Miguel Hernández (assistentes) e Jesús Valenzuela (quarto árbitro)