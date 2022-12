Argentina x Croácia: confira onde assistir, escalações e arbitragem

Argentina e Croácia realizam nesta terça-feira (13) a primeira semifinal da Copa do Mundo do Catar 2022, às 16h, no estádio Lusail. O vencedor avança à final da competição, para então enfrentar o vitorioso entre França e Marrocos, que jogarão na quarta-feira (14), também às 16h.

Nossos vizinhos sul-americanos chegam à última partida antes da decisão com uma marca histórica surpreendente: eles nunca foram eliminados em semifinais de Copa. Os europeus e atuais vice-campeões do mundo também vêm com um bom retrospecto na competição e, apesar de avançarem em disputas de pênaltis em todos os confrontos mata-mata desta Copa (Japão e Brasil) e na edição de 2018, quando chegaram à final, eles contam com uma defesa sólida e apostam em jogadas de contra-ataque para superar os Argentinos.

A esperança dos hermanos nesta Copa tem nome e sobrenome: Lionel Messi. É pelos pés do craque argentino que os latino-americanos confiam que irão à final do Mundial e conquistarão o seu tricampeonato na competição - eles venceram em 1978 e 1986. Já a Croácia aposta no talento do meio-campista Luka Modric, que foi eleito melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia de 2018 e, mesmo com uma idade mais avançada, de 37 anos, vem demonstrando um bom futebol neste Mundial. Uma curiosidade sobre o confronto: na última Copa que a Argentina foi campeã, em 1986, a Croácia ainda fazia parte da extinta Iugoslávia, e não era um país independente. Os europeus buscam seu primeiro troféu na competição.

SERVIÇO:

Onde assistir: TV Globo, Sportv e Cazé TV (YouTube)

Escalação Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul, Paredes e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

Escalação Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Kramaric, Pasalic e Perisic.

Data: terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Lusail Stadium – Lusail, Qatar

Arbitragem: Daniele Orsato (árbitro), Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (assistentes), Mohammed Abdulla (quarto árbitro)