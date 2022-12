Após fazer melhor temporada da carreira, Bia Haddad ganha prêmio da WTA

Bia Haddad foi nomeada, nesta segunda-feira (12), a tenista que mais evoluiu em 2022 pela Associação de Tênis Feminino, a WTA, entidade responsável pela organização do circuito profissional feminino. O prêmio foi concedido após votação de membros da mídia internacional.

A brasileira de 26 anos subiu 68 posições no ranking mundial ao longo da temporada, após começar o ano na 83ª colocação e terminar em 15º lugar. Na lista das duplas, o salto foi ainda maior: de 485ª para a 13ª posição.

Em 2022, Bia conquistou seus primeiros títulos de peso no circuito. Ela levantou o troféu do WTA 250 de Nottingham e Birmingham, na grama, ambos na Inglaterra. Foi campeã do WTA 125 de St. Malo, na França, e vice do WTA 1000 de Toronto, no Canadá.

Esta é a primeira vez que uma brasileira fatura um prêmio no WTA Awards. "Muito feliz de ter conquistado o prêmio de jogadora que mais evoluiu em 2022. É um prêmio que significa muito para mim e a minha equipe. Nós trabalhamos muito duro e significa que estamos no caminho certo. Isso só nos inspira e dá mais motivação para seguir firme nos nossos objetivos", comemorou Bia.

A tenista está em São Paulo fazendo a pré-temporada com o técnico Rafael Paciaronni. O treinador também foi indicado na premiação da WTA, na categoria melhor técnico do ano.