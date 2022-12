Inter - O primeiro reforço para 2023 está muito perto de ser anunciado. Mário Fernandes, lateral-direito que atua no futebol russo, conseguiu liberação junto ao CSKA e jogará no Colorado na próxima temporada. Em vídeo, divulgado neste domingo (11) em uma rede social do seu empresário, Jorge Machado, o jogador de 32 anos confirmou ao torcedor russo que atuará em Porto Alegre. Logo em seguida, o representante apagou a publicação. O anúncio do acerto deve acontecer nesta segunda-feira (12). Mário não entra em campo desde maio deste ano, quando pediu liberação do CSKA para permanecer no Brasil. Grêmio - A direção segue em busca de reforços para o plantel e para o departamento de futebol. Com a eliminação do Brasil no Mundial do Catar, o clube se aproxima de Luís Vagner Vivian para executivo de futebol. Com a troca da comissão da seleção brasileira, o profissional não deve permanecer como gerente de Planejamento e Operações da CBF. Vivian já atuou no Tricolor entre 2010 e 2014. O reforço mais próximo de ser anunciado é o meio-campista Carballo, do Nacional-URU. O clube deve desembolsar US$ 3 milhões (R$ 15 milhões) para adquirir o jogador de 26 anos. Pelé - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, propôs neste domingo à CBF substituir três das cinco estrelas que ornam o escudo brasileiro para homenagear o Rei do Futebol, internado há quase duas semanas em São Paulo. Aos 82 anos, Pelé nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Bragantino - O clube aderiu à moda de contratações de técnicos estrangeiros e anunciou o português Pedro Caixinha, que assinou contrato até dezembro de 2024 e assume a vaga de Maurício Barbieri, que após a demissão assumiu o Vasco. Goiás - Durou pouco o período desempregado de Guto Ferreira. Depois de ser demitido do Coritiba na sexta-feira, o técnico foi anunciado pelo Goiás para comandar a equipe na temporada 2023. Ele vai substituir Jair Ventura. Stock Car - Rubens Barrichello fez história neste domingo. O ex-piloto de Fórmula 1 chegou ao segundo título da categoria, em Interlagos, em São Paulo, e se tornou o mais velho a ser campeão, aos 50 anos, seis meses e 18 dias de idade. Rubinho já havia vencido na temporada de 2014.