Comitê se manifesta sobre morte de jornalista Grant Wahl

O Comitê Supremo da Copa do Catar emitiu um comunicado a respeito da morte do jornalista Grant Wahl, que estava cobrindo o Mundial e passou mal durante o jogo entre Argentina e Holanda, pelas quartas de final, no Estádio Lusail.

As informações da associação constam que Wahl "passou mal na tribuna de imprensa", recebeu "tratamento médico de emergência no local" e partiu a caminho do Hospital Hamad General, tendo falecido neste ínterim.

A causa da morte do jornalista norte-americano de 48 anos ainda não foi divulgada oficialmente. A carreira de Grant inclui passagens pela revista esportiva Sports Illustrated e pelas emissoras Fox Sports e CBS. Na revista, ele foi o responsável por escrever a primeira reportagem de capa sobre o jogador de basquete LeBron James, em 2002. Na época, James ainda estava no ensino médio.

Por meio de uma nota oficial, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, expressou suas sinceras condolências à família e aos amigos do jornalista.