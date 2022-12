Na chegada ao Brasil, Everton Ribeiro lamenta queda na Copa

Everton Ribeiro, meia-atacante do Flamengo e da seleção brasileira, desembarcou na manhã deste domingo (11) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, com outros jogadores e membros da comissão técnica que estavam na disputa da Copa do Mundo do Qatar, e lamentou a derrota para a Croácia nas quartas de final do Mundial.

"Ainda é tudo muito recente, todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, estávamos confiantes de chegar à final e ser campeão, o trabalho estava sendo feito para isso. A equipe é muito forte, todo mundo bem, no seu melhor e infelizmente em um jogo que sofremos um chute no gol, acabamos perdendo nos pênaltis", disse o jogador em entrevista a jornalistas que acompanhavam o desembarque.

"Não tem muito o que falar, são momentos difíceis, a gente tenta confortar com palavras mas foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso e essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo. Nós precisamos seguir em frente, temos carreiras pelos nossos clubes. Agora tenho minhas férias para descansar um pouco, temporada foi muito puxada. É levantar a cabeça e seguir em frente", acrescentou.

Everton Ribeiro só atuou 35 minutos nesta Copa, quando entrou no decorrer do segundo tempo na derrota por 1 a 0 contra Camarões ainda na fase de grupos - o técnico Tite poupou titulares naquele jogo.

Os jogadores do Flamengo retornam aos treinamentos no dia 26 de dezembro, mas Everton e o atacante Pedro - representantes do clube no Qatar - devem folgar até o dia 2 de janeiro.