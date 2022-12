Marrocos faz história e é primeira seleção africana na semi da Copa

Marrocos bate Portugal e chega a semifinal da Copa do Mundo. O resultado é histórico. Nunca antes uma seleção do continente africano havia chegado a uma semifinal de Copa do Mundo.

Mesmo antes de bater a equipa portuguesa, do craque Cristiano Ronaldo, por 1 a 0, com gol de cabeça de En-Nesyri e defesas do goleiro sensação Bounou, a equipe marroquina já conquistara marcas expressivas. Era a primeira seleção de um país árabe a chegar à fase de quartas de final do Mundial. Porém Marrocos foi além e conquistou a vaga interdita entre os quatro melhores do mundo.

Os marroquinos quebraram uma barreira para o continente. Antes, Camarões, em 1990, Senegal, em 2002, e Gana, na Copa de 2010, chegaram perto, caindo nas quartas de final.

A nação de maioria muçulmana foi abraçada pelos catari e torcedores do Oriente Médio presentes no Catar. Vaias ensurdecedoras acompanhavam Portugal quando a equipe estava com a bola, com dificuldade de penetrar a defesa marroquina, uma das melhores da Copa. Quando Marrocos se lançava ao ataque, geralmente puxada por Hakimi, Ziyech e Cheddira, que entrou no segundo tempo, o estádio vibrava e incentivava os africanos.

Portugal é a terceira seleção europeia enviada de volta para casa pelos marroquinos, que eliminaram a Espanha nas oitavas e se classificaram em cima da Bélgica na fase de grupos. A partida deste sábado (10), realizado no Al Thumama Stadium para mais de 44 mil pessoas, possivelmente também marcou o último jogo do astro português Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo.

Ronaldo fez um Mundial apagado no Catar. Iniciou titular a fase de grupos, mas acabou indo para o banco de reservas durante a competição. Na goleada contra a Suíça, pelas oitavas de final, atuou pouco mais de 20 minutos e não participou diretamente de nenhum dos seis gols portugueses. Na Copa 2022, só marcou um gol, de pênalti, na estreia contra Gana. Volta para casa com apenas um pênalti convertido e nenhuma assistência. Após cinco Copas disputadas, pode se despedir da maior competição do futebol mundial sem nunca ter anotado gols em fases eliminatórias.

O resultado histórico de Marrocos contra Portugal remonta a Batalha de Alcácer Quibir, protagonizada pelos dois países em 1578. Na época liderados pelo rei Dom Sebastião, os portugueses foram derrotados no norte marroquino em uma passagem histórica que carrega muito misticismo justamente pelo desaparecimento do rei Sebastião I.

A sua morte influenciou a formação do Brasil atual, já que deu início à crise de sucessão na Coroa Portuguesa, que culminou na unificação com a Coroa Espanhola. A instituição da União Ibérica (1580-1640) flexibilizou as fronteiras das colônias na América do Sul, então divididas pelo Tratado de Tordesilhas.

Marrocos agora aguarda o resultado do jogo entre França e Inglaterra para conhecer seu adversário na semifinal. A partida ocorre às 16h, horário de Brasília.