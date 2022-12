Brasil cai nos pênaltis para a Croácia e dá adeus ao sonho do hexa

O Brasil nunca perdeu para a Croácia. Mas quem imaginava facilidade nas quartas de final de uma Copa do Mundo se enganou redondamente. Foram 120 minutos de bola rolando, muito equilíbrio, um gol para cada lado na Cidade da Educação e a vaga nas semifinais foi decidida nos pênaltis.

O Brasil deu adeus ao Catar com duas cobranças desperdiçadas, uma por Rodrygo e outra por Marquinhos. Mais uma vez, a seleção cai nas quartas para um Europeu. O sonho do hexa segue em 2026, na Copa que será disputada nos EUA, Canadá e México.

O primeiro tempo do Brasil foi um dos mais fracos de todo o Mundial. Tite manteve a escalação que goleou a Coreia do Sul, já que Alex Sandro não tinha condições de atuar os 90 minutos. A marcação alta e precisa dos croatas deixou os comandados de Tite sem muito espaço para a criação. O meio-campo canarinho foi aquém das outras atuações, principalmente Casemiro.

Enquanto Alisson praticamente não tocou na bola, a seleção brasileira chegou com mais perigo a partir dos pés de Vini Jr. As três finalizações do atacante do Real Madrid acabaram facilmente defendidas pelo goleiro Livakovic, que viria a ser o grande nome do confronto do lado da Croácia. Richarlison, que levou a mão na coxa logo no início da partida, pouco participou do jogo.

Em comparação à primeira etapa, o Brasil melhorou muito no segundo tempo. Com mais volume de jogo, principalmente a partir da entrada de Antony, que deu outra movimentação ao time. Richarlison fez duas ótimas assistências para Neymar, mas Livakovic pegou tudo. Rodrygo e Pedro também entraram para dar mais opções ao ataque. Mesmo com muita pressão e a queda física dos europeus, o 0 a 0 se manteve por mais 45 minutos.

A prorrogação seguiu o mesmo ritmo até que o diferenciado surgiu. Depois de muito insistir e pressionar, no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, aos 15 minutos, Neymar triangulou com Rodrygo e Paquetá, recebeu dentro da área, driblou Livakovic e mandou para o fundo das redes, marcando um golaço.

A missão na segunda etapa da prorrogação era apenas segurar a vantagem mínima para avançar à semifinal. Os croatas seguiram o mesmo script, uma linha defensiva forte, apostando em subidas casuais. E em um desses lances, aos 11 minutos, faltando quatro para acabar, em um contra-ataque, Orsic recebeu na esquerda, invadiu a área e tocou rasteiro para o meio. Petkovic chutou de primeira, a bola desviou em Marquinhos e entrou no canto direito.

Nas penalidades, a Croácia abriu as cobranças com Vlasic convertendo. Rodrygo foi o primeiro brasileiro e parou nas mãos de Livakovic. Majer, Casemiro, Modric, Pedro e Orsic acertaram suas batidas na sequência, até que veio Marquinhos. O zagueiro acertou a trave direita, definindo a eliminação brasileira para a atual vice-campeã mundial. Muitas lágrimas e decepção brasileira em Doha. Neymar era o retrato da eliminação. Em sua terceira Copa, o camisa 10 acaba mais uma vez eliminado.