Inglaterra encara Mbappé e os fantasmas do passado

Como se não bastasse ter que pensar em como parar o artilheiro da Copa do Mundo, o endiabrado Kilian Mbappé, no sábado (10), às 16h, pelas quartas de final da Copa do Catar, a Inglaterra também terá que lidar com os fantasmas do passado.

O atacante de 23 anos tem sido o jogador que mais desequilibrou no torneio, no qual marcou cinco gols em quatro jogos e se tornou um pesadelo para as defesas que o enfrentaram.

Como se isso não bastasse para o técnico Gareth Southgate e seus jogadores, a partida no Estádio Al-Bayt é a oportunidade ideal para a Inglaterra mostrar sua força e acabar com mais de meio século de frustrações. A Inglaterra enfrenta os campeões mundiais com o fardo pesado de 56 anos de fracassos contra adversários de elite na fase eliminatória do Mundial.

Desde que venceram a Alemanha Ocidental por 4 a 2 após a prorrogação na final da Copa que sediaram e venceram, em 1966, os ingleses perderam todas as partidas contra times que já haviam levantado o título Mundial. Em 1970, perderam para Alemanha. Em 1986, caíram para a Argentina de Maradona. Em 1990, na Itália, novamente os alemães. Em 1998, na França, os argentinos, dessa vez nos pênaltis. Em 2002, o carrasco foi o Brasil. Quatro anos depois, o Portugal de CR7 frustrou os britânicos. Em 2010, a Alemanha atrapalhou o sonho inglês de novo. E depois de cair na fase de grupos no Brasil, em 2014, foi até a Rússia, em 2018, e parou na semifinal para a Croácia.