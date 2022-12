Colega de time vê Hakimi como melhor lateral do mundo e exalta cavadinha

Achraf Hakimi carimbou a classificação histórica de Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, nesta terça-feira (6), com uma cavadinha. O duelo contra a Espanha terminou sem gols no tempo regulamentar, mas a seleção africana levou a melhor nos pênaltis por 3 a 0. O lateral-direito de 24 anos do PSG, que converteu a última cobrança na decisão, foi exaltado por um de seus companheiros após a partida pela qualidade e pela ousadia na batida.

Em entrevista coletiva, o meio-campista Abdelhamid Sabiri, autor do primeiro gol de pênalti, foi questionado se acreditava que Hakimi era melhor jogador do mundo na posição. O jogador devolveu a pergunta: "O que você acha?", rebateu. "Acho que sim", admitiu. "Eu também", afirmou o camisa 11, que listou os atributos do lateral: "Ele é rápido, habilidoso, dá assistências e faz gols. Ele faz tudo, é um jogador de equipe um cara legal", completou.

Sabiri também valorizou a coragem de Hakimi, embora tenha ponderado que o importante é converter a cobrança. "Se você é corajoso o suficiente para fazer isso [bater por cavadinha], tem que fazer. Mas o gol só conta uma vez, não importa como a bola entra", opinou.

O jogador da Udinese, da Itália, elogiou a atuação da seleção marroquina. "Nós entregamos tudo em campo. Para nós, jogadores, é o dia mais feliz de nossas vidas porque não é fácil estar na posição em que estamos agora. Nós merecemos", destacou.

Por fim, ele ressaltou que a equipe não se dá como satisfeita por ter se classificado às quartas pela primeira vez na história das Copas. "Nossa ambição é chegar na semifinal. Não estamos aqui apenas para jogar bem alguns jogos da Copa. É um momento especial não só para Marrocos, como para toda a África, os países árabes e para os muçulmanos ao redor do mundo", concluiu.

A seleção de Marrocos volta a campo agora no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), para enfrentar Portugal, que goleou a Suíça por 6 a 1.