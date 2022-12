Brasil amassa a Coreia do Sul e avança às quartas de final no Catar

Os primeiros 45 minutos do Brasil foram espetaculares. Um time compacto, rápido e que confirmou a passagem às quartas de final com uma goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, no Estádio 974. Na próxima sexta-feira, o adversário será a Croácia que, após o empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, passou pelo Japão com uma vitória por 3 a 1 nos pênaltis. A ótima notícia foi a volta de Neymar, recuperado da lesão no tornozelo direito.

O primeiro tempo foi um passeio. A superioridade brasileira foi tanta que, com 12 minutos, o placar já estava 2 a 0 para os comandados de Tite. Logo aos seis minutos, Raphinha fez boa jogada pela direita, a bola cruza toda área e chega até Vini Jr. Com calma, ele finalizou na saída de Kim Seung-Gyu. O Brasil seguiu em cima e, aos dez, Richarlison antecipou a defesa e Jung acabou acertando o atacante dentro da área. Pênalti. Neymar cobrou com categoria e marcou o segundo.

Os sul-coreanos até ameaçaram uma reação. Aos 16, Hwang Hee-Chan avançou pela esquerda e acertou um belo chute no ângulo esquerdo. Alisson saltou bonito para fazer uma grande defesa. E não passou disso. Logo em seguida, o domínio brasileiro seguiu. Aos 28, em uma bela jogada coletiva, entre Richarlison, Paquetá e Thiago Silva, a bola sobrou para o Pombo bater de esquerda e marcar o terceiro do Brasil. Na comemoração, até Tite entrou na dancinha e comemorou com o atacante, fazendo a dança do pombo.

E com muita facilidade, o quarto gol saiu aos 35: Vini Jr avançou pela esquerda e colocou a bola no meio da área, onde estava Lucas Paquetá. O camisa 7 surgiu vindo de trás, batendo de primeira, sem deixar a bola cair, ampliando a goleada no Estádio 974. Nos minutos finais, Raphinha e Richarlison quase ampliaram, mas Seung-Gyu salvou.

A seleção tirou o pé na segunda etapa. Já a Coreia do Sul foi em busca de diminuir o vexame. Logo aos dois minutos, Son saiu cara a cara com Alisson, que salvou o Brasil com um leve toque na bola. A resposta brasileira veio em dois lances com Raphinha. No primeiro, aos oito, o camisa 11 se livrou da marcação e bateu para boa defesa de Seung-Gyu. Depois, aos 16, Neymar achou Raphinha na direita. Ele cortou o defensor e bateu de direita para nova defesa do goleiro sul-coreano.

E de tanto insistir, a seleção asiática chegou ao gol de honra, aos 30: após a bola alçada na área, Casemiro afastou de cabeça e Paik Seung-Ho pegou a sobra, dominou e bateu forte de esquerda. A bola ainda desviou em Thiago Silva, sem chances para Alisson.

Nos minutos finais, Tite aproveitou a vantagem para oportunizar até a entrada do goleiro Weverton na vaga de Alisson. Com isso, todo o grupo canarinho atuou nesse Mundial.

Brasil 4 Alisson (Weverton); Militão (Daniel Alves), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo (Bremer); Lucas Paquetá e Casemiro; Raphinha, Neymar (Rodrygo) e Vinícius Jr (Gabriel Martinelli); Richarlison. Técnico: Tite.

Coreia do Sul 1 Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon e Kim Jin-Su (Hong Chul); Jung Woo-Young (Son Jun-Ho) e Hwang In-Beom (Paik Seung-Ho; Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung (Lee Kang-In) e Son Heung-Min; Cho Gue-Sung (Hwang Ui-Jo). Técnico: Paulo Bento.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).