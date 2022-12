Técnico francês exalta capacidade de decisão de Mbappé

Após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, o técnico francês Didier Deschamps destacou a forma como sua equipe conseguiu encontrar o caminho para derrotar a Polônia, neste domingo (4), por 3 a 1 e elogiou o atacante Mbappé.

"Não foi simples. Enfrentamos um time fortíssimo, bem organizado, mas mantivemos a capacidade de modificar o jogo como acabamos fazendo, reposicionando o nosso time. E Mbappé com a capacidade de resolver problemas é uma maravilha. Bom para nós!", disse Deschamps na saída do gramado.

"Esse grupo está muito unido desde o início e conseguir passar às quartas de final é maravilhoso. Concretiza nosso objetivo. Todos estão com espírito de grupo e toda a comissão técnica trabalha intensamente. Agora vamos comemorar a vaga com nossa família", finalizou.

Quem também demonstrou estar muito feliz é o centroavante Olivier Giroud, que anotou seu 52º gol com a camisa da seleção francesa, superando o até então recordista Thierry Henry, que tem 51.

"Estou realizado e agora quero obcecadamente marcar mais gols para chegarmos o mais longe possível no torneio. Queria bater o recorde, por isso, hoje é um jogo especial para todos nós", disse Giroud, também exaltando a união do grupo no Qatar.

"No vestiário falamos que para vivermos juntos esta magnífica experiência tínhamos de ser solidários, unidos, todos como um só. A cada momento sabemos encontrar as palavras certas. Somos um grupo de amigos e você pode ver isso no gramado. Estou feliz de ver essa seleção recompensada no futebol, mas ainda falta um longo caminho."

Maiores goleadores da seleção francesa:

1. Olivier Giroud: 52 gols (em 117 partidas, desde 2011)

2. Thierry Henry: 51 gols (em 123 partidas, de 1997 a 2010)

3. Antoine Griezmann: 42 gols (em 114 partidas, desde 2014)

4. Michel Platini: 41 gols (em 72 partidas, de 1976 a 1986)

5. Karim Benzema: 37 gols (em 97 partidas, desde 2007)

6. David Trezeguet: 34 gols (em 71 partidas, de 1998 a 2008)

7. Kylian Mbappé: 33 gols (em 63 partidas, desde 2017)

8. Zinédine Zidane: 31 gols (em 108 partidas, de 1994 a 2006)

9. Just Fontaine: 30 gols (em 21 partidas, de 1953 a 1960)

. Jean-Pierre Papin: 30 gols (em 54 partidas, de 1986 a 1994)

*** Maiores goleadores franceses em Mundiais: 1. Just Fontaine: 13 gols em uma edição (1958)

2. Kylian Mbappé: 9 gols em duas edições (2018 e 2022)

3. Thierry Henry: 6 gols em quatro edições (1998, 2002, 2006 e 2010)

4. Michel Platini: 5 gols em três edições (1978, 1982 e 1986)

. Zinédine Zidane: 5 gols em três edições (1998, 2002 e 2006)

6. Antoine Griezmann: 4 gols em três edições (2014, 2018 e 2022)

. Olivier Giroud: 4 gols em três edições (2014, 2018 e 2022)