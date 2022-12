Pelé responde ao tratamento contra infecção respiratória

Pelé tem tido boa resposta aos cuidados na infecção respiratória, "não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas", informou o boletim médico divulgado na tarde deste sábado (3). De acordo com a Agência Brasil, o Rei do Futebol foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

A retirada do tumor ocorreu em 4 de setembro de 2021. Desde então, o ícone do esporte nacional é submetido a um tratamento de quimioterapia, com idas regulares ao hospital.

O boletim médico deste sábado foi assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista e Miguel Cendoroglo Neto, ambos do Hospital Israelita Albert Einstein e também pelo Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein.