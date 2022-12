Com defesas fortes e invictos, Holanda e EUA abrem os matas no Catar

Holanda e Estados Unidos estão invictos na Copa do Mundo. Cada um dos times levou apenas um gol em três partidas na primeira fase. Eles fazem neste sábado (3) o primeiro duelo das oitavas de final da competição no Catar. A partida tem início marcado para as 12h (de Brasília), no estádio Khalifa, em Al Rayyan, nas cercanias de Doha.

O técnico Louis van Gaal, da Holanda, tem escalado três zagueiros, sob a liderança do capitão Virgil van Dijk, do Liverpool, um dos melhores do mundo na posição. O único gol sofrido pelos vencedores do Grupo A (duas vitórias e um empate) foi diante do Equador - Catar e Senegal não vazaram o goleiro Noppert, o mais alto jogador deste Mundial, com 2,03m.

Os Estados Unidos (uma vitória e dois empates), treinados por Gregg Berhalter, jogam com dois beques. O gol que a seleção segunda colocada no Grupo B levou foi no jogo inicial, de pênalti, contra o País de Gales, em jogada imprudente de Zimmerman, que derrubou Gareth Bale na área. Ingleses e iranianos não conseguiram balançar as redes defendidas pelo goleiro Turner.

No ataque, a principal aposta de Van Gaal é Gakpo, do PSV Eindhoven, que fez um gol em cada partida na Copa. Se marcar nos Estados Unidos, ele se tornará o primeiro holandês a fazer gol em quatro partidas seguidas de um Mundial. Ele está empatado com Neeskens (1974), Bergkamp (1994) e Sneijder (2010).

Neste sábado, Van Gaal deve contar com Frimpong e Dr Vrij, que causavam dúvidas após terem se ausentado dos treinos da quinta-feira (1). Ambos estavam em recuperação física. De Jong e De Roon apresentaram sintomas gripais, mas não devem gerar preocupações. A Holanda deve começar com Noppert; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, De Roon (Berghuis), De Jong e Blind; Klaassen, Gakpo e Depay.

Do lado norte-americano, o autor do gol da classificação para às oitavas, o camisa 10 Pulisic, teve uma lesão pélvica no lance e precisou passar por tratamento em um hospital catari. O jogador do Chelsea é dúvida para a partida que pode colocar seu país nas quartas de final pela segunda vez - a primeira foi na Copa da Coreia do Sul e do Japão, em 2002, quando a geração de Landon Donovan, artilheiro histórico, perdeu por 1 a 0 para a Alemanha.

O técnico Gregg Berhalter pode ir a campo com Matt Turner; Dest, Carter-Vickers, Tim Ream e Robinson; Musah, Tyler Adams, McKennie e Aaronson; Weah e Wright (Pulisic).

Quem avançar para as quartas de final terá pela frente o ganhador da disputa entre Argentina e Austrália, também neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Ahmed bin Ali, também em Al Rayyan.