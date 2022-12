Argentina testa favoritismo contra a Austrália, pelas oitavas

Neste sábado (3), a Argentina irá testar seu favoritismo diante da Austrália, às 16h (de Brasília) no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, pelas oitavas de final da Copa do Catar. E para avançar às quartas de final no Oriente Médio, a seleção de Lionel Scaloni conta com a sua apaixonada torcida, que toma as ruas e os estádios no Mundial.

Há um caso de amor entre os torcedores argentinos e a equipe, especialmente com Messi. Uma mudança considerável em relação a torneios anteriores. Processo iniciado a partir do momento em que Scaloni começou a juntar os cacos da eliminação na caótica campanha da equipe na Copa da Rússia, em 2018, sob o comando de Jorge Sampaoli.

Hoje, os argentinos estão mais unidos e fortalecidos. A busca pelo título na última Copa de Messi é o ingrediente que mobiliza ao grupo. Talvez isso possa ter deixado o clima mais tenso na derrota logo na estreia para a Arábia Saudita. Mas vieram as vitórias sobre México e Polônia, e a consequente classificação em primeiro lugar no grupo.

"Ganhar México nos deu aquilo de que necessitamos. Os resultados dão confiança a nós e aos torcedores", definiu o volante Leandro Paredes.

Para o duelo com os australianos, entre os argentinos, Ángel di María é dúvida. Ele saiu da partida contra a Polônia com dores, e esteve ausente no treino desta sexta-feira (2). Com isso, Scaloni pode ir a campo com Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña; Papu Gómez (Correa), Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

Do outro lado, a Austrália não tem desfalques confirmados, e o técnico Graham Arnold pode começar a partida com Matt Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Mooy, Irvine, Goodwin e Leckie, McGree e Duke.