Brasil desperdiça chances e acaba derrotado por Camarões

Os reservas de Tite frustraram a torcida no Catar e em todo o Brasil. Diante de um Camarões esforçado, a seleção não jogou bem, desperdiçou as poucas chances criadas e acabou sendo castigada no finalzinho do jogo. A derrota por 1 a 0, nesta sexta-feira (2), em Lusail, manteve o Brasil na primeira colocação. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (5), às 16h, para encarar a Coreia do Sul, pelas oitavas de final.

O primeiro tempo dos reservas de Tite não foi de muito brilho, mas teve bastante empenho e controle das ações. OS melhores momentos dos comandados de Tite passaram pelos pés de Rodrygo, Antony e Martinelli. Embora a rapidez dos homens de frente, o Brasil criou poucas chances marcar no primeiro tempo.

Aos 13 minutos, Fred recebeu de Daniel Alves na intermediária e cruzou para Martinelli na segunda trave. O atacante cabeceou e Epassy fez uma linda defesa. A seleção seguiu pressionando, mas com pouca objetividade e só foi conseguiu assustar nos minutos finais. Aos 37, Martinelli avançou pelo meio e sofreu a falta. Só que Fred fica com a bola e abriu para Antony. O atacante cortou e bateu colocado para nova defesa de Epassy.

Aos 45, Martinelli, mais uma vez, pegou a sobra na entrada da área, cortou para direita e bateu firme no gol. Epassy salvou os camaroneses. Aliás, o time africano concluiu a primeira bola ao gol do Brasil em toda Copa, aos 47: Mbeumo recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou. A bola bateu no chão antes de ir ao gol, e Ederson fez uma grande defesa.

A seleção piorou na etapa final. Talvez a lesão sofrida por Alex Telles nos primeiros minutos tenha bagunçado o esquema tático de Tite. O técnico precisou improvisar Marquinhos na lateral-esquerda e aproveitou para colocar Bruno Guimarães e Everton Ribeiro, nas vagas de Fred e Rodrygo.

Aos 11, após cobrança de escanteio, Everton Ribeiro ficou com a sobra, puxou para a linha de fundo e cruzou. Militão dominou na entrada da área e finaliza. Epassy defendeu mais uma. No minuto seguinte, o goleiro de Camarões espalmou um chute de fora da área de Antony.

Os camaroneses pouco chegaram, mas na rara oportunidade que tiveram marcaram. Aos 46, Mbekeli avançou pela direita e cruzou na medida para Aboubakar entre os dois zagueiros brasileiros cabecear no cantinho de Ederson, sem chances para o goleiro brasileiro. O Brasil até tentou buscar o empate, mas não teve forças.