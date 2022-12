Neymar se desdobra na recuperação e deixa a seleção confiante

Com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Neymar se trata em três períodos do dia e tem "dormido", segundo contaram seus companheiros, na sala de fisioterapia do hotel para estar apto a reforçar a seleção na fase decisiva do Mundial. Na quarta-feira, fez pela primeira vez exercícios na piscina ao lado de Alex Sandro, outro lesionado. Ao todo, são seis dias de tratamento. Nesta quinta, ficou mais uma vez no hotel e não foi ao CT.

Ele apareceu sorrindo, bem-humorado e aparentemente relaxado nas imagens divulgadas pela CBF. É possível ver que o inchaço no tornozelo está menor, tanto que o atleta relatou à comissão técnica estar esperançoso de jogar novamente no Catar. Só não se sabe quando.

A ideia é que atue ao menos nas quartas de final, caso o Brasil avance até lá. Danilo tem melhor prognóstico e já até começou a transição para os gramados, ainda sem treinar com bola. Por isso, é quem tem a maior probabilidade de voltar nas oitavas de final.

Neymar aderiu à crioterapia, tratamento em que o corpo é submetido a temperaturas muito baixas, de até 180 graus negativos. Tem feito sessões diárias dentro da câmara de gelo, chamada de criosauna. Como promove a vasoconstrição, a aplicação do frio no local pode ajudar a reduzir a inflamação e desinchar o tornozelo do jogador.

Além das sessões na câmara gelada e de outras convencionais de fisioterapia, Neymar também faz uso de uma moderna bota ortopédica em seu tornozelo, que mistura crioterapia e compressoterapia, como mostrou o craque brasileiro em publicação em suas redes sociais.