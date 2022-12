Suárez reencontra Gana em jogo decisivo para o Uruguai

Luis Suárez não tem que pedir desculpas para Gana pela mão na bola em 2010, já que não foi ele quem perdeu o pênalti. Essas foram as palavras do atacante uruguaio na coletiva pré-jogo. As duas seleções se encontram nesta sexta-feira, às 12h, no estádio Al Jaoub, valendo vaga nas oitavas de final do Mundial.

Em 2010, o lance parecia gol certo para Gana. Suárez, em cima da linha, não teve dúvidas e defendeu a bola com a mão. Foi expulso. Asamoah Gyan pegou a bola e acertou no travessão. Suárez até considerou aquele momento "a defesa da Copa", nas palavras dele.

A situação deste ano é mais uma vez delicada para o Uruguai. Última do grupo, com somente um ponto, a Celeste precisa vencer e torcer para que a Coreia do Sul não vença Portugal para avançar. Já Gana pode garantir a classificação com um empate, já que é vice-líder do grupo, com três pontos, a depender da outra partida da chave.

O técnico Diego Alonso deve mandar o Uruguai a campo com Rochet; Giménez, Godin e Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino e Olivera; Núñez e Gómez (Cavani). Já Gana pode ter Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu e Mensah; Partey e Samed; Kudus, A Ayew, J Ayew e Williams.