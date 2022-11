Brasil bate a Suíça por 1 a 0 e garante vaga nas oitavas de final

Não foi nada fácil, mas o Brasil conseguiu vencer a Suíça, nesta segunda-feira (28), pela 2ª rodada do Grupo G, da Copa do Mundo do Catar. Com um belo gol de Casemiro, no Estádio 974, os comandados de Tite bateram os europeus por 1 a 0 e garantiram a primeira colocação da chave e a vaga antecipada nas oitavas de final. Na próxima sexta-feira (2), às 16h, a seleção encerra a fase de grupos diante de Camarões, em Lusail. Na mesma hora, Suíça e Sérvia se enfrentam, no mesmo estádio que o Brasil derrotou os suíços.

O primeiro tempo foi de domínio brasileiro, mas com pouquíssimas chances de gol. Sem Neymar, Tite optou por Lucas Paquetá mais adiantado e Fred jogando recuado ao lado de Casemiro. O camisa 7 encontrou espaços no meio-campo, mas a seleção não foi muito criativa nos 45 minutos iniciais. Defensivamente, o time foi seguro. Éder Militão foi o escolhido para substituir Danilo. O jogador do Real Madrid teve uma ótima atuação e protegeu bem o lado direito.

A melhor oportunidade do Brasil ocorreu aos 26 minutos: Raphinha recebeu na direita, cortou para o meio e cruzou na medida para Vini Jr. O atacante pegou de primeira, mas Sommer defendeu, evitando o primeiro gol brasileiro. Quatro minutos depois, Raphinha tabelou com Militão na direita, puxou para o meio e bateu de esquerda para nova intervenção do goleiro suíço. O time europeu até teve mais posse de bola, mas finalizou apenas uma vez e a bola não foi ao gol.

Tite sacou Paquetá, que sofreu um resfriado nos últimos dias, e voltou com Rodrygo para o segundo tempo. Depois de alguns minutos de mais equilíbrio, o Brasil até conseguiu marcar. Aos 18 minutos, Richarlison recuperou um passe ruim no meio-campo e a sobra ficou com Rodrygo, que deixou para Casemiro. Ele enfiou na medida para Vini Jr. O camisa 20 se livrou da marcação e tocou na saída de Sommer. Mas o VAR anulou o lance já que Richarlison estava impedido no início da jogada.

A Suíça manteve o plano de se defender e o Brasil não desistiu em nenhum momento de buscar o gol da vitória. E ele veio. Aos 38, em jogada pela esquerda, Vini Jr. partiu para dentro, tocou para Rodrygo, que escorou pra Casemiro. Dentro da área, o camisa 5 acertou um belo chute, no canto esquerdo, parta garantir a vitória e a classificação antecipada às oitavas de final do Mundial.

Brasil (1) Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Alex Telles); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães) e Lucas Paquetá (Rodrygo); Raphinha (Anthony), Vini Jr e Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Tite.

Suíça (0) Sommer; Widmer (Frei), Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler; Sow (Aebischer), Rieder (Steffen), Xhaka, Vargas (Edimilson Fernandes), Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakin.

Árbitro: Ivan Arcides Barton Cisneros (El Salvador).