Prefeitura de Porto Alegre mantém serviços essenciais no jogo do Brasil desta segunda-feira

A prefeitura de Porto Alegre irá manter os serviços essenciais com funcionamento normal nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa 2022. Amanhã, o Brasil entra em campo às 13h, contra a Suíça, e as unidades de saúde, vacinação e hospitais não sofrem alterações de expediente. O mesmo vale para os serviços de limpeza urbana, segurança, transporte e assistência social.

Social

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) terá atendimento normal para Cadastro Único (CadÚnico) no prédio da avenida João Pessoa, 1105, loja da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para cartão TRI Idoso e PCDS, Centros de Referência da Mulher e dos Direitos Humanos. Sine Municipal e Conselho Tutelar também não têm alteração de horários durante os jogos.

Educação

Nas escolas da rede municipal, as aulas ocorrem normalmente nesta segunda-feira, 28. A orientação da Secretaria Municipal de Educação (Smed) é que as escolas disponibilizem espaço para que os alunos e professores possam assistir ao jogo. Vale reforçar que esta recomendação é para as 56 Escolas de Ensino Fundamental. No caso das 42 Escolas de Educação Infantil e 214 creches conveniadas, o horário de atendimento não será modificado. No entanto, os pais/responsáveis que quiserem poderão buscar seus filhos mais cedo.

Limpeza urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante os jogos da seleção: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

Água e esgoto

Fone 156, opção 2: atendimento diário 24h para registrar vazamentos de água, extravasamentos de esgoto cloacal e pluvial e solicitar serviços operacionais. Atendimento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) ocorre também pelo app 156+POA. Para esclarecer assuntos da área comercial, denunciar ligações clandestinas e outros serviços o atendimento tem horário normal de funcionamento, das 8h às 17h.

Horários de atendimento presencial

Postos de atendimento Centro e Leste (rua José Montaury, 159, e da avenida Cristiano Fischer, 2.402) - atendimento ao público das 8h às 11h30.

Tudo Fácil Zona Norte (3º andar do Shopping Bourbon Wallig, na avenida Assis Brasil, 2611) - horário normal de funcionamento, das 10h às 20h.

Não essenciais

A alteração de expediente da administração direta, autárquica e fundacional nos serviços não considerados essenciais consta no decreto municipal 21.732. Nos jogos que iniciam às 16h, o expediente será das 8h30 às 14h30.

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores de acordo com a legislação vigente. O decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais, que terão funcionamento normal. Não haverá ponto facultativo.