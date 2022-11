Em clima de revanche, França encara a Dinamarca para confirmar vaga nas oitavas

Folhapress

A França estreou com vitória na Copa do Catar, mas a estrada pela defesa do título continua assombrada por lesões. A seleção assumiu a liderança do Grupo D após superar a Austrália por 4 a 1 na terça-feira (22), mas perdeu o zagueiro Lucas Hernández, que rompeu o ligamento do joelho direito na partida e está fora do Mundial.