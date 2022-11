Portugal, de Cristiano Ronaldo, inicia busca pelo título contra Gana

rompimento do contrato com Cristiano Ronaldo Há poucos dias, o Manchester United anunciou o. Nenhum jogador da seleção tocou no assunto, já que todos sabem da importância do atacante para o país. Desde que CR7 estreou pela seleção, Portugal nunca mais ficou fora de um torneio importante.

O atacante liderou seu país nos dois primeiros títulos oficiais da equipe principal, a Eurocopa e a Liga das Nações, e tem agora a chance de chegar ao ápice com a conquista da Copa do Mundo. A estreia dos lusos no Catar será nesta quinta-feira (24), às 13h, contra Gana, no Estádio 974.

Será o quinto Mundial do craque, seu último. E ele quer encerrar sua participação fazendo história. Nesta quinta-feira, os portugueses devem ir a campo com Diogo Costa; João Cancelo, Danilo Pereira, Rúben Dias e Nuno Mendes; William Carvalho, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Do outro lado, Gana chega para sua quarta participação em Copas do Mundo após ter perdido o mundial da Rússia, em 2018. Os ganeses buscam passar pela primeira vez da barreira das quartas de final, mas precisam superar um concorrido Grupo H, com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul.

O técnico Otto Addo não tem desfalques confirmados e deve ir para a estreia com Ati Zigi; Mensah, Salisu, Amartey e Tariq Lamptey; Abdul Samed, Thomas Partey e Kudus; Andre Ayew, Jordan Ayew e Sulemana.