Francesa se torna primeira mulher a arbitrar partida em 92 anos de Copa do Mundo

A árbitra francesa Stéphanie Frappart, 38 anos, é a primeira mulher a participar da arbitragem de uma partida masculina em toda a história das copas do mundo. O feito foi alcançado durante o jogo entre México e Polônia, na primeira fase do Mundial de 2022, nesta terça-feira (22), em que ela foi quarta árbitra.

Essa não é a primeira vez que Stéphanie deixa sua marca. Integrante do quadro de árbitros da Fifa desde 2011, foi também a primeira mulher a apitar partidas da primeira divisão do Campeonato Francês, assim como da Liga dos Campeões da UEFA e das eliminatórias da Copa do Catar.

Ainda no jogo desta terça, a arbitragem contou também com a presença da brasileira Neuza Back, a primeira representante do País no torneio. Catarinense, Neuza já integrou a equipe de arbitragem nos Jogos Olímpicos de Tóquio e no Mundial da Fifa de 2020 - neste último, como bandeirinha reserva.

A auxiliar também esteve na Copa do Mundo Feminina de 2019 e em importantes jogos entre times brasileiros, como na primeira partida da final do Campeonato Paulista de 2020, entre Corinthians e Palmeiras.

Nas redes sociais, a Fifa celebrou o feito de ter a primeira mulher apitando um jogo em um Mundial. "Mas colocar mulheres em alguns locais da Copa é uma tentativa de mostrar uma inclusão feminina, porém é feito de uma forma muito conservadora, o que mostra quem é a própria Fifa", diz à reportagem Lívia Magalhães, professora do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora na área de futebol e gênero.