Notas da Copa

Marrocos x Croácia - Vice-campeões há quatro anos, na Rússia, os croatas tentam surpreender novamente e chegar entre os quatro primeiros pela terceira vez em seis participações em Mundiais. A estreia será nesta quarta-feira (23), às 7h, contra o Marrocos, no Al Bayt, em Al Khor, pelo Grupo F. A Croácia continua tendo como arma a genialidade do seu camisa 10, Luka Modric. Espanha x Costa Rica - O duelo estre espanhóis e costarriquenhos será nesta quarta-feira, às 13h, no Al Thumama Stadium, em Doha, no Catar. A geração promissora da Espanha entra em campo apostando nos jovens como Pedri, Gavi e Ansu Fati e terá pela frente a experiência do goleiro Keylor Navas. O grupo conta ainda com Alemanha e Japão. Árbitra - A francesa Stéphanie Frappart, 38 anos, é a primeira mulher a participar da arbitragem de uma partida masculina em toda a história das Copas do Mundo. O feito foi alcançado no jogo entre México e Polônia, na primeira fase do Mundial, nesta terça-feira, em que ela foi quarta árbitra. Cristiano Ronaldo - O astro português poderá encerrar a Copa do Mundo sem emprego. Nesta terça-feira, o atacante foi dispensado em comunicado publicado nas redes sociais do clube inglês Manchester United. A decisão, segundo a direção, foi tomada em comum acordo com o jogador português e tem efeito imediato. Argentina - Uma pesquisa realizada pelo Google mostrou que a camisa argentina foi a que mais despertou interesse dos brasileiros entre as seleções gringas antes da Copa do Mundo do Catar. No período em que o levantamento foi feito, as buscas por 'camisa da Argentina' cresceram 53%. Isso fez com que o uniforme hermano se transformasse no objeto de maior desejo entre brasileiros, desconsiderando a camisa canarinha.