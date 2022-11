Brasil terá Vini Jr. titular e Thiago Silva como capitão na estreia contra a Sérvia

Folhapress

O Brasil enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira (24), na estreia da Copa do Mundo, com Vinicius Júnior entre os titulares. Foi isso o que Tite fez nesta terça-feira (22) no penúltimo treino antes da partida marcada para as 16h (de Brasília). Já Thiago Silva será o capitão.