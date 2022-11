Alemanha começa jornada pelo penta enfrentando o Japão

Primeira seleção a garantir presença no Catar, a Alemanha vem de campanhas abaixo da crítica. Na Rússia, em 2018, quando sonhava com o penta, caiu ainda na primeira fase. Na Eurocopa de 2021, o adeus foi nas oitavas.

A troca na comissão técnica, com a saída de Joachim Löw e a chegada de Hans Flick, deu nova cara à seleção, novamente favorita. O comandante adotou princípios de jogo que fizeram do Bayern de Munique um dos principais clubes do mundo entre 2019 e 2021. Agora, a seleção busca se destacar em sua estreia nesta quarta-feira (23), às 10h, contra o Japão, no estádio Khalifa.

À experiência do goleiro Manuel Neuer e do atacante Thomas Müller - que disputam um Mundial pela quarta vez -, se soma a juventude dos meias Kai Havertz e Jamal Musiala. Nesta quarta, os alemães não terão Leroy Sané, com problemas no joelho, e devem ir a campo com Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger e Raum; Gundogan, Kimmich (Gnabry), Hofmann e Musiala; Julian Brandt (Moukoko) e Muller.

Os japoneses, por sua vez, se preparam para encarar a chave mais difícil desde que estrearam em Copas há 24 anos, na França. O técnico Hajime Moriyasu tem o melhor aproveitamento (mais de 68%) entre aqueles que já comandaram o Japão por mais de dez jogos. Uma possível formação japonesa tem Gonda; Sakai, Itakura, Taniguchi e Ito; Tanaka, Shibasaki e Soma; Minamino, Kubo e Asano.