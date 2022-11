Lewandowski perde pênalti, e Polônia fica no zero com o México

Polônia e México fizeram nesta terça-feira (22) a segunda partida sem gols da Copa do Mundo de 2022. Repetindo o que ocorrera no duelo entre Dinamarca e Tunísia, o placar apontou 0 a 0 ao fim dos 90 minutos.

Poderia ter sido diferente se Robert Lewandowski tivesse convertido pênalti que ele mesmo sofreu. O atacante, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, porém, continua sem nenhum gol na história do Mundial -ele atuou também em três partidas na edição de 2018.

A penalidade foi assinalada com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo), que observou puxão na camisa do centroavante de 34. Na batida, aos 13 minutos do segundo tempo, Ochoa caiu no canto esquerdo e fez a defesa.

Foi uma rara oportunidade em um jogo que não chamou a atenção pela boa qualidade técnica. Os dois times tiveram alguns bons momentos, porém não fizeram o suficiente para movimentar o placar no estádio 974, em Doha.

Com o resultado, a Arábia Saudita, que surpreendeu ao fazer 2 a 1 na Argentina, lidera sozinha o Grupo C, com três pontos. Polônia e México dividem a segunda posição, com um ponto cada um. Os argentinos estão em último lugar.

*

MÉXICO

Ochoa; Montes, Moreno, Sanchez e Gallardo; Alvarez, Herrera e Chavez; Vega, Martin e Lozano. T.: Gerardo 'Tata' Martino.

POLÔNIA

Szczesny; Cash, Kiwior, Glik, Bereszynski e Zalewski; Krychowiak, Kaminski, Szymanski; Lewandowski e Zielinski. T.: Czeslaw Michniewicz.

Onde: Estádio 974, em Doha, no Qatar

Quando: 22 de novembro de 2022, às 13h (de Brasília)

Árbitro: Chris Beath (AUS)

Auxiliares: Anton Schetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

Gols: -

Cartões amarelos: Sánchez (MEX)