Notas da Copa

EUA x País de Gales - Norte-americanos e galeses empataram em 1 a 1, nesta segunda-feira (21), no estádio Ahmad bin Ali, pela primeira rodada do Grupo B. Timothy Weah, filho do icônico jogador liberiano George Weah, abriu o placar para os EUA, na etapa inicial. Bale, de pênalti, empatou no segundo tempo para Gales, que retornou à Copa após 64 anos. Argentina x Arábia Saudita - Com Messi em seu último Mundial, os Hermanos estreiam nesta terça-feira (22), às 7h, contra a Arábia Saudita, no estádio Lusail, em Doha, pelo Grupo C. Favorita na chave, a Argentina está invicta há 36 jogos. A provável primeira escalação de Lionel Scaloni tem Emi Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña; Paredes, De Paul e Mac Allister; Di María, Lautaro Martínez e Messi. México x Polônia - O duelo desta terça-feira, às 13h, no Estádio 974, é visto como um confronto chave, uma vez que as duas seleções são cotadas para brigar pelo 2º lugar do Grupo C, já que a Argentina é a grande favorita. Dinamarca x Tunísia - A Dinamarca chega ao Catar com o desafio de confirmar a expectativa de ser a grande surpresa da Copa. A estreia pelo Grupo D será nesta terça-feira, às 10h, diante dos tunisianos, no estádio Cidade da Educação, em Doha. O jogo é uma boa oportunidade para ver Christian Eriksen. O camisa 10 superou o problema no coração sofrido na Eurocopa 2021 e estará em campo. França x Austrália - Os franceses começam a estrada para defender seu título Mundial nesta terça-feira, às 16h, no Al Janoub, em Al Al Walkrah, pelo Grupo D. Em poucos dias, o técnico Didier Deschamps perdeu jogadores com potencial para serem titulares. E a notícia mais devastadora veio no sábado: uma torção na coxa esquerda do Bola de Ouro deste ano, Karim Benzema, tirou o atacante do Catar.