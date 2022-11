Holanda marca dois no final e vence Senegal em estreia na Copa do Catar

A Holanda estreou com vitória na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A Laranja Mecânica teve dificuldades, mas encontrou dois gols no final e venceu o Senegal por 2 a 0, no Estádio Al Thumama, em Doha. Gakpo e Klaassen definiram a partida, válida pela primeira rodada do grupo A.

A seleção senegalesa perdeu antes do jogo a sua maior estrela, Sadio Mané, mas não se abalou e levou dificuldade aos europeus, sobretudo no contra-ataque.

As equipes alternaram momentos de superioridade em campo e ambas criaram oportunidades de gol, tanto em lances rápidos como em jogadas elaboradas, mas não capricharam nas finalizações. Dos 11 chutes combinados das duas seleções nos primeiros 45 minutos, apenas um foi em direção ao gol.

A melhor chance da etapa inicial para os africanos veio com o atacante Dia, que arriscou um chute da entrada da área, mas mandou por cima.

Ainda assim, foi a Holanda que teve o maior controle das ações, principalmente na etapa complementar. O primeiro gol saiu aos 39 minutos do segundo tempo e na única vez em que a equipe acertou a meta adversária.

No último lance do jogo, já aos 53 minutos, a Holanda ampliou em um contra-ataque mortal. Depay finalizou de fora da área e Mendy defendeu, mas Klaassen apareceu para aproveitar o rebote e marcar o segundo da seleção holandesa.

Com o resultado, Equador e Holanda estão empatados no Grupo A do torneio Mundial tanto em pontos quanto em saldo de gols. A seleção sul-americana venceu o Qatar por 2 a 0, no domingo (20), no jogo de abertura, e largou com vantagem na tabela, empatado em pontos com os holandeses.

A Holanda está em sua 11ª participação em Copas do Mundo e foi vice-campeã em três edições (1974, 1978 e 2010). Já a seleção de Senegal soma três aparições no torneio e busca superar seu melhor resultado até então, que foi quando chegou nas quartas de final em 2002, mas acabou eliminada.

SENEGAL

Edouard Mendy; Sabaly; Koulibaly, Cisse e Diallo (Jacobs); Gueye, Kouyaté e Nampalys Mendy; Sarr, Boulaye Dia (Bamba Dieng) e Diatta. T.: Aliou Cissé

HOLANDA

Noppert; Dumfries, Ake, De Light, van Dijk, Blind; Gakpo; De Jong e Berghuis (Koopmeiners); Bergwijn (Klaassen) e Janssen (Depay). T.: Louis van Gaal

Onde: Estádio Al Thumama, em Doha, no Qatar

Quando: Às 13h (de Brasília), desta segunda-feira (21)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Auxiliar: Bruno Boschillia (BRA)

Auxiliar: Bruno Pires (BRA)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Gakpo (HOL), aos 39', e Klaassen (HOL), aos 53' do segundo tempo

Cartões amarelos: De Ligt (HOL)