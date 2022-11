País de Gales enfrenta Estados Unidos em retorno à Copa após 64 anos

O País de Gales se prepara para fazer sua estreia na Copa do Mundo após um jejum de 64 anos, nesta segunda-feira (21), contra os Estados Unidos, no Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, às 16h (de Brasília).

Os galeses participaram de apenas uma Copa até agora, em 1958, na Suécia, quando alcançaram as quartas de final. O País de Gales foi eliminado pelo Brasil de Pelé, que marcou o único gol do jogo e o seu primeiro em Mundiais.

Ocupando a 19ª posição do ranking da Fifa, o País de Gales retorna à Copa no Grupo B, que também tem Estados Unidos, Inglaterra e Irã. Para chegar ao Qatar, derrotou a Ucrânia por 1 a 0 na repescagem europeia e ficou com a última vaga do continente.

O destaque da seleção galesa é Gareth Bale, que jogou pelo Real Madrid por várias temporadas. Hoje, o atacante de 33 anos defende o Los Angeles FC. Com Bale, os galeses foram pela primeira vez à semifinal da Eurocopa em 2016, onde perderam para Portugal. No Mundial, a seleção galesa terá o comando do técnico Robert John Page.

A seleção dos Estados Unidos, por sua vez, disputa sua décima Copa do Mundo. Apesar da presença frequente em mundiais, os norte-americanos jamais levantaram a taça.

A primeira participação dos norte-americanos em mundiais foi em 1930, no Uruguai, quando alcançaram a terceira posição, até hoje a melhor campanha da equipe na história da competição.

A equipe vai ao Catar sob o comando de Gregg Berhalter buscando um novo sucesso após ter ficado fora da Copa de 2018 -primeira ausência da seleção norte-americana na disputa desde 1986.

Uma possível formação inicial da seleção dos Estados Unidos tem: Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Aaron Long e Antonee Robinson; Wesaton McKennie (Yunus Musah), Tyler Adams e Kellyn Acosta; Brenden Aaronson (Giovanni Reyna), Jesus Ferreira (Timothy Weah) e Christian Pulisic.

Do outro lado, o País de Gales deve ir a campo com: Wayne Hennessey; Chris Mepham, Joe Rodon e Ben Davies; Connor Roberts, Ethan Ampadu, Aaron Ramsey, Jonny Williams, Dan James e Harry Wilson; Gareth Bale.