Grêmio - Após dois encontros entre a nova direção do clube e o técnico Renato Portaluppi e seu staff, o retorno do treinador foi confirmado no final da tarde deste domingo. Estiveram reunidos, no Rio de Janeiro, com Portaluppi, o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor da pasta, Antônio Brum. O vínculo com o Tricolor será até dezembro do próximo ano. Renato volta ao Grêmio com o seu auxiliar técnico, Alexandre Mendes, para sua quarta passagem. A reapresentação do treinador e do grupo está agendada para o dia 7 de dezembro.

Atlético-MG - O Galo será comandada por Eduardo Coudet. O argentino, de 48 anos, ex-Inter, terá a missão de substituir Cuca após uma temporada frustrante.

Corinthians - A direção anunciou, neste domingo, o substituto do português Vítor Pereira. Fernando Lázaro, 41 anos, que trabalhava como analista de desempenho no clube, acertou as bases e será o novo técnico com contrato até final de 2023. Ele é filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo do clube nos anos 1980.

França - Karim Benzema, eleito melhor jogador do mundo na temporada passada, está oficialmente fora da Copa do Catar. A seleção francesa confirmou a informação na noite de sábado. O atacante do Real Madrid sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

Fórmula 1 - Max Verstappen selou a temporada 2022 com mais uma vitória. O piloto holandês da Red Bull venceu o GP de Abu Dabi de ponta a ponta. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, confirmou o vice-campeonato após levar a melhor no duelo direto com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. A última corrida do ano marcou as despedidas de três pilotos do grid atual: os alemães Sebastian Vettel e Mick Schumacher e o australiano Daniel Ricciardo.