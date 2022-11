Verstappen vence em Abu Dabi e Leclerc fatura vice-campeonato na Fórmula 1

Max Verstappen selou a temporada 2022 com mais uma vitória, no mesmo palco onde se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, no ano passado. O piloto holandês da Red Bull venceu o GP de Abu Dabi de ponta a ponta, sem qualquer risco ou ameaça. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, confirmou o vice-campeonato após levar a melhor no duelo direto com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

A última corrida do ano marcou as despedidas de três pilotos do grid atual: os alemães Sebastian Vettel e Mick Schumacher e o australiano Daniel Ricciardo. Tetracampeão mundial, Vettel recebeu homenagens antes e depois da prova e ainda comemorou ter somado um ponto em sua corrida final, ao terminar em 10º lugar. Ricciardo foi o 9º, mas ainda sonha em seguir na F-1, possivelmente como piloto reserva em 2023.

Na corrida, que começou de dia e terminou à noite, como de costume, Verstappen faturou sua 35ª vitória na F-1 e a 15ª na temporada, ampliando ainda mais o seu recorde de triunfos em apenas um campeonato. Também aumentou seu recorde de pontos, agora com 454. O segundo lugar geral ficou com Leclerc, com 308. Pérez precisou se contentar com o terceiro posto, com 305.

Confira a classificação final do GP de Abu Dabi de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h27min45s914

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 8s771

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 10s093s

4º - Carlos Sainz jr. (ESP/Ferrari), a 24s892

5º - George Russell (ING/Mercedes), a 35s888

6º - Lando Norris (ING/McLaren), a 56s234

7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 57s240

8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 76s931

9º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 83s268

10º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 83s898

11º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaYauri), a 89s371

12º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 1 volta

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta

14º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 1 volta

15º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1 volta

16º - Mick Schumacher (ALE/Haas), a 1 volta

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

Não completaram a prova:

Fernando Alonso (ESP/Alpine)

Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

Nicholas Latifi (CAN/Williams)