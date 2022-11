Grupo H: Uruguai chega com elenco forte, e Portugal tem ambiente conturbado com Cristiano Ronaldo

Portugal

A seleção portuguesa é um dos times mais prestigiados pelos torcedores. Mesmo não tendo conquistas em Copas do Mundo, é o elenco que sempre apresentou grandes jogadores nos mundiais, como Cristiano Ronaldo, Figo, Deco e Eusébio. Apesar disso, Portugal parece nunca conseguir encaixar o time para a mais importante competição internacional do planeta. Na Copa da Rússia, em 2018, caiu para o Uruguai nas oitavas de final.

Inclusive, o time foi campeão da Euro Copa 2016, o que motivou bastante os jogadores e o próprio treinador Fernando Santos, que segue no cargo até hoje, a buscar o primeiro título mundial na Rússia. O grande jogador do elenco é o atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos, do Manchester United. Cristiano é um dos maiores goleadores e atletas da história do futebol, mas está em má fase e “brigado” com alguns jogadores da seleção portuguesa por causa da situação no seu atual clube. Além de Ronaldo, há outros grandes profissionais no elenco do país, como o meio-campista Bruno Fernandes, o lateral João Cancelo e o zagueiro Rúben Dias.

Coreia do Sul

O atacante Son Heung-min é a grande esperança da Coreia do Sul para fazer uma boa Copa no Catar

A seleção coreana chega para a Copa do Mundo no Catar com uma expectativa positiva. O time vem tendo melhores atuações nas competições internacionais e vem ganhando mais notabilidade nos últimos anos. Apesar de ter sido eliminada na fase de grupos durante a Copa da Rússia de 2018, a seleção coreana derrotou e eliminou a campeã Alemanha. Além disso, foi vice-campeã da Copa do Leste Asiático 2022, tendo feito boa campanha, mas perdido a final para o Japão.

Comandados pelo treinador português Paulo Jorge Gomes Bento, a seleção da Coreia do Sul tem como destaque o atacante Heung-min Son, de 30 anos, do Tottenham, que é um ponta-esquerdo inteligente, habilidoso e veloz. Ele terá de jogar com uma máscara de proteção após ter sofrido uma lesão no rosto. Os coreanos estreiam no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, contra os uruguaios, às 10h.

Gana

Um dos destaques da seleção de Gana é o volante Thomas Partey, de 29 anos, atleta do Arsenal

É a quarta participação de Gana em Copas do Mundo, e o país possui um ótimo histórico de campanhas na competição. Apesar de ser considerada menor, a seleção ganesa vem sendo o clube africano capaz de chegar aos mata-matas. Também ficou em terceiro lugar na Copa Kirin.

Comandada pelo técnico Otto Addo, a seleção ganesa tem bons nomes para apresentar ao Catar, um deles é o volante Thomas Partey, de 29 anos, atleta do Arsenal. Com 1,85 cm, forte e robusto, o meia ainda tem habilidade para sair jogando e “desafogar” o time. Por curiosidade, a seleção ganesa esqueceu os uniformes no país e teve que pedir um envio pelos correios das camisetas e calções. Gana estreia na quinta-feira (24), às 13h, contra Portugal.

Uruguai

A seleção uruguaia conta com grandes nomes para a Copa, como Suárez, Muslera e Cavani

A seleção Uruguaia chega para a Copa do Catar com um time equilibrado, com jogadores jovens e velozes, e atletas experientes e maduros. O time bicampeão do mundo (1930 e 1950) deve ser respeitado por sua história e grandes jogadores que atuam na Europa. É uma seleção que deve ter domínio durante a fase de grupos.

Comandada pelo treinador Diego Alonso, a seleção uruguaia traz diversos nomes de peso para a competição mundial, mas a dupla de ataque é a mais consagrada e temida. Luis Suárez e Edinson Cavani são centroavantes experientes e oportunistas, que levam perigo aos gols adversários em poucas oportunidades. Mesmo assim, é importante citar outros nomes, como Federico Valverde, do Real Madrid, e Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo. A seleção celeste estreia na quinta-feira (24), às 10h, contra a Coreia do Sul.