Tite fecha último treino da seleção brasileira em Turin

Tite pretendia fechar totalmente o último treino da seleção brasileira no CT da Juventus, na cidade italiana de Turim, nesta sexta-feira (18). Mas não deu certo. Pela fresta do portão, torcedores colocaram a câmera do celular para tentar conseguir imagens da atividade e seus ídolos.

As atividades foram abertas para a imprensa só nos primeiros 15 minutos, quando os jogadores disputaram uma animada roda de bobinho e um trabalho físico. Depois, na parte tática da atividade, os jornalistas tiveram que sair do CT, diferentemente do que aconteceu na quinta (17), quando o treinador do Brasil impediu somente a filmagem da atividade para evitar que seu treino de bolas paradas vazasse. Os jornalistas puderam apenas assistir. Nesta sexta-feira, nem isso.

Pela fresta, os torcedores não conseguiram ver o treino todo, só os jogadores que passavam com e sem colete ali na frente. Uma possível formação de time vista por ali foi a seguinte: Danilo, Bremer, Marquinhos e Alex Telles; Fabinho e Paquetá; Antony, Neymar e Vini Jr; Richarlison.

Não foi possível, no entanto, confirmar se a escalação, até porque ela mudou ao longo do treino visto pela fresta.

O outro time foi formado por Daniel Alves, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro, Casemiro e Fred; Raphinha, Rodrygo e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Já Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro e Pedro participaram em outros momentos do treino, mas não nas formações básicas.

São formações parecidas com as de quinta-feira (17), com poucas variações: Antony foi testado ao lado de Neymar, Vini Jr e Richarlison. Na quinta, havia sido Raphinha.

Isso não quer dizer que haja time titular ou reserva, porque Tite gosta de fazer embates de titulares com titulares nos trabalhos diários -ele costuma colocar Danilo enfrentando Alex Sandro nas atividades, por exemplo. Também é impossível cravar as formações, visto que foram vistas por um espaço pequeno, de longe, sem perspectiva do gramado e sem informações mais detalhadas.

O torcedor brasileiro que comandou a "espionagem" no CT da Juventus brincou que "essa transmissão é melhor que a da Globo". Um grupo de cerca de 30 torcedores na portaria acompanhou o movimento e uma mulher tirou riso de todos ao dizer que "não existe nada impossível para brasileiro". Outro torcedor fez até uma transmissão ao vivo para seus seguidores no Instagram.

Este é o quinto e último dia de treinos da seleção brasileira na Itália. Depois da atividade, os jogadores terão folga ao longo desta sexta-feira. A delegação brasileira embarca para o Catar neste sábado (19), às 10h30min (de Brasília).