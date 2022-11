Grupo D tem a campeã França, a surpresa Dinamarca e as coadjuvantes Tunísia e Austrália

Austrália

Os australianos estreiam contra a França na próxima terça-feira (22), às 10h, no estádio Cidade da Educação. Na sequência pega a Tunísia, no sábado (26), às 7h, no Estádio Al Janoub. E finaliza a fase de grupo contra a Dinamarca dia 30, às 12h, uma quarta-feira, no Al Janoub.

Para tentar o feito de classificar às oitavas de final, conta com a experiência de dois veteranos, o goleiro e capitão Mathew Ryan, do Copenhaguen, da Dinamarca, e o atacante Mathew Leckie, do Melbourne City, da Austrália.

Esta será a sexta participação australiana em Copas. Embora seja um país da Oceania, a Austrália disputa as Eliminatórias da Ásia. Após passar por duas fases, acabou em terceiro lugar no Grupo B da Terceira Fase e precisou jogar a repescagem contra os Emirados Árabes Unidos. Em jogo único no estádio Ahmad bin Ali, palco da Copa do Catar, os australianos venceram por 2 a 1. Na sequência, em nova repescagem, venceram o Peru, em Doha, por 5 a 4 em disputa de pênaltis, após empate sem gols.

A Austrália tem a dura missão de desbancar a “surpresa” Dinamarca e a, teoricamente, mais fraca Tunísia no Grupo D na Copa do Catar. Para não fazer feio no mundo árabe, os australianos apostam em uma seleção de novatos, já que o técnico Graham Arnold conta com 17 jogadores estreantes em mundiais dos 26 convocados.

Christian Eriksen superou o problema no coração, sofrido na Eurocopa, e estará em campo no Catar

A seleção dinamarquesa desembarcou no Catar como uma das fortes candidatas à surpresa na Copa do Mundo de 2022. Esta será a sexta participação da Dinamarca em Mundial. A primeira aparição foi em 1986, no México, quando chegou às oitavas de final. Nesta edição, venceu a Escócia por 1 a 0, o Uruguai por 6 a 1, e a Alemanha por 2 a 0. Pela campanha, ganhou o apelido de “Dinamáquina”. Mas a fama acabou na goleada por 5 a 1 para a Espanha.

Depois de duas Copas sem se classificar, esteve nas edições da França 1998 e foi eliminada nas quartas de final para o Brasil. Em 2002, na Coreia do Sul e Japão, caiu para a Inglaterra nas oitavas, o que se repetiu na Rússia, dessa vez para a Croácia. Na África do Sul, em 2010, caiu na fase de grupos.

O time comandado pelo técnico Kasper Hjulmand tem um grupo experiente, com atletas que atuam nos principais mercados europeus. Os principais destaques do setor defensivo são o lateral-direito Alexander Bah, do Benfica, e o zagueiro Andreas Christensen, do Barcelona. Para o ataque, a principal aposta é Yussuf Poulsen, que atua no RB Leipzig,

Dinamarca estreia contra a Tunísia na próxima terça-feira (22), às 10h, no Cidade da Educação. Em seguida, no sábado (26), às 13h, encara a França, no Estádio 974. Para fechar o Grupo D, pega a Dinamarca, no dia 30, uma quarta-feira, às 12h, no Al Janoub.

França

Craque do PSG e da seleção, Mbappé é a principal arma francesa na busca pelo bicampeonato

A missão da atual campeã mundial de manter o título não será nada fácil. Favorita do Grupo D, a França teve algumas baixas de última hora que podem comprometer a busca do tricampeonato. O técnico Didier Deschamps não contará com Christopher Nkunku, atacante do RB Leipzig, Mike Maignan, goleiro do Milan, Kimpembe, zagueiro do PSG, Kanté, volante do Chelsea, e Pogba, meia da Juventus, todos lesionados.

Mesmo com tantos desfalques, os franceses ainda são um dos principais favoritos ao título conquistado na Rússia, o que os classificou automaticamente ao Catar. Talvez o que a torne a principal candidata ao troféu seja o conjunto da obra, desde a manutenção do comando técnico, afinal Deschamps foi campeão como treinador em 2018 e já havia sido como jogador em 1998, sobre o Brasil.

A principal arma do time se chama Mbappé. Estrela do PSG, desbancou Neymar e apagou Messi e outras estrelas do time da capital francesa. O ataque segue sendo a grande força dos Les Bleus, com destaque para Benzema (Real Madrid), Griezmann (Atlético de Madrid), Giroud (Milan) e Thuram (Borussia Monchengladbach).

A França estreia na próxima terça-feira (22), às 16h, contra a Austrália, no estádio Al Janoub. Na sequência, os campeões encaram a Dinamarca no Estádio 974, no sábado, dia 26, às 13h. E fecham sua participação contra a Tunísia no dia 30, às 12h, novamente no estádio Al Janoub.

Tunísia

Jalel Kadri é o responsável por comandar uma seleção sem grandes estrelas e com muitos jogadores da liga local

A Tunísia chega a sua sexta participação em Copas do Mundo com o objetivo de passar pela primeira vez na história da fase de grupos. Para isso, a seleção precisará superar o favoritismo da atual campeã França e da boa equipe Dinamarquesa.

Para chegar ao Catar, nas Eliminatórias da África, a Tunísia passou em primeiro lugar no Grupo B. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. OS adversários foram Guiné Equatorial, Zâmbia e Mauritânia. Em seguida, passou por Mali.

Para tentar fazer história no mundo árabe, a seleção da Tunísia aposta nos atacantes veteranos Wahbi Khazri e Youssef Msakni, além do meio-campista Hannibal Mejbri, revelação que atua no Birmingham City, da Inglaterra.

O técnico Jalel Kadri conta ainda com vários jogadores que atuam na liga local, no futebol egípcio ou em clubes médios e pequenos da Europa. Entre eles estão o lateral Ali Maaloul, do Al Ahly, do Egito, o zagueiro Dylan Bronn, da Salernitana, da Itália, e o volante Aissa Laidouni, do Ferencvaros, da Hungria.

A Tunísia estreia contra a Dinamarca na próxima terça-feira (22), às 10h, no estádio Cidade da Educação. Depois, encara a Austrália, no sábado (26), às 7h, no estádio Al Janoub. Os tunisianos encerram a fase de grupo diante da França, no dia 30, quarta-feira, às 12h, novamente no Cidade da Educação.